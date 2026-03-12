Europa League, Pellegrini risponde a Bernardeschi: è 1-1 tra Bologna e Roma
Termina 1-1 la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma. Dopo un primo tempo equilibrato, a sbloccare il derby europeo del Dall'Ara è un ispirato Bernardeschi, che con un mancino a giro porta in vantaggio i rossoblù al 50'. I giallorossi non mollano e al 71' Malen serve in area Pellegrini, che a porta vuota può depositare in rete il gol dell'1-1.
Pochi minuti più tardi, lo stesso Malen penetra in area di rigore e, nel tentativo di chiudere, Lucumi per poco non la butta dentro la propria porta, venendo salvato dal palo. Nel finale di gara, poi, il legno ferma anche i padroni di casa, con Vitik che svetta più in alto di tutti e centra la traversa dopo un'uscita sbagliata di Svilar. Settimana prossima, dunque, nella gara di ritorno dell'Olimpico, si deciderà quale delle due italiane riuscirà a strappare un pass per i quarti di finale.