Lazio, Zazzaroni: "Non capisco dove voglia arrivare Lotito..."
Intervenuto in collegamento a TMW Radio, il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha toccato diversi temi relativi al calcio italiano parlando anche della situazione della Lazio. In particolare ha parlato della contestazione dei tifosi contro il presidente Lotito. Di seguito le sue parole.
"Senza Zaccagni, Romagnoli e Gila che futuro sarà? Non capisco dove voglia arrivare Lotito. C'è un solo modo per riavvicinare i tifosi, prendere i giocatori. Di sicuro si riduce la frattura. Se facesse una Lazio convincente, piano piano. Ma non è in grado e per questo il tifoso rimane diffidente, perché non vede nulla davanti. I giocatori sono preoccupati per il futuro della Lazio, alcuni giocatori vogliono andarsene. Ho visto Lazio fantastiche, oggi c'è una Lazio che non ti dà alcuna certezza. Il vuoto allo stadio? La risposta più civile che i tifosi possano fare. Non capisco il ritorno col Milan".