WOMEN | Serie A, Lazio - Roma: info e prezzi sulla vendita dei tagliandi
12.03.2026 21:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Fonte: SS Lazio.it
La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Lazio - Roma, in programma sabato 21 marzo alle ore 18:00 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.
Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Punti vendita Vivaticket
Prezzi:
- intero tribuna e settore ospiti 10 €
- under 16 tribuna 3 €.
Si informano i sostenitori biancocelesti e ospiti che l’accesso sarà consentito nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 16:30.
