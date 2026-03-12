WOMEN | Serie A, Lazio - Roma: info e prezzi sulla vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Lazio - Roma, in programma sabato 21 marzo alle ore 18:00 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità: 

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Prezzi

- intero tribuna e settore ospiti 10 € 

- under 16 tribuna 3 €. 

Si informano i sostenitori biancocelesti e ospiti che l’accesso sarà consentito nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 16:30.

