Juve, Di Livio: "Con la Lazio persi punti pesanti. Rigore? Così si rovina..."
10.02.2026 12:45 di Simone Locusta
Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha parlato dei bianconeri ai microfoni di Tuttomercatoweb. In particolare, si è soffermato sulla sfida contro la Lazio e sull'episodio del rigore non dato su Cabal. Ecco di seguito le sue parole:
"Vedo cose molto interessanti. Fra Lecce, Cagliari e anche Lazio ha perso punti pesanti, altrimenti parlavamo di altro. Ma il lavoro di Spalletti rimane straordinario. Riore? Ci sono troppe regole, tutte strane. Si inventano regole che ai nostri tempi nemmeno prendevamo in considerazione. Il calcio deve essere semplice. Così i tifosi neutrali non sanno più cosa pensare, non hanno punti di riferimento, non c'è chiarezza. Così si rovina il calcio".
