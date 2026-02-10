Formula 1 | Mercedes, schianto per Antonelli vicino San Marino
10.02.2026 11:01 di Giovanni Parterioli
Grande spavento a San Marino per il futuro della Mercedes. Kimi Antonelli ha perso il controllo della sua supercar in edizione limitata, finendo violentemente contro il guardrail. Mentre attendiamo il via della stagione, per tutte le ultime notizie Formula 1 e la ricostruzione completa dell'accaduto, vi rimandiamo ai dettagli e al comunicato del team. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> INCIDENTE KIMI ANTONELLI: SCHIANTO NELLA NOTTE CON LA MERCEDES, ECCO COME STA <
