Italia, Gattuso a cena con gli azzurri: il motivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il "tour italiano" di Rino Gattuso è iniziato ieri sera in vista del playoff di marzo. Il ct e la Figc non hanno avuto infatti lo stage di inizio febbraio che sarebbe stato utile per far gruppo, ma il tecnico si è rimboccato le maniche e dopo essersi fatto molti km in volo per incontrare Retegui in Arabia Saudita, Verratti in Qatar e il folto gruppo di giocatori della Premier a Londra (tra gli altri Calafiori, Chiesa, Donnarumma, Kayode, Savona, Tonali, Udogie e Vicario), ieri sera era a Milano a cena, con i giocatori di Milan, Inter, Juventus, Bologna e Fiorentina che fanno parte del gruppo degli azzurrabili.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, entro venerdì, rispettando gli impegni delle varie squadre, sarà a Bergamo, a Roma e a Napoli per vedere tutti gli altri. A eccezione dei cagliaritani Caprile e Palestra che incontrerà sempre a cena lunedì prossimo, dopo aver visto il posticipo tra Cagliari e Lecce.

Il tour di Gattuso ha come obiettivo parlare con i giocatori per capire come stanno vivendo tra gli impegni di campionato e coppe, l'avvicinamento a una tappa fondamentale per la storia della nostra Nazionale. Non sono questi gli incontri nei quali annuncerà coloro che saranno chiamati per il match del 26 marzo a Bergamo contro l'Irlanda del Nord e per l'eventuale finale contro la vincente tra Galles e Bosnia.