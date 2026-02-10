Lazio, De Biasi: "Il lavoro di Sarri è evidente. Sul ruolo di Maldini..."

Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell'Albania, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la partita tra Lazio e Juventus, concentrandosi soprattutto sulla prestazione di Daniel Maldini

MALDINI - "Non è la situazione migliore per far giocare Maldini. Ha grandi potenzialità che non ha espresso al massimo. Con Sarri può crescere e migliorarsi. Secondo me con un riferimento davanti che gli apra gli spazi potrebbe segnare di più. Non saprei dove collocarlo. La cosa bella che ho visto ieri sera è che la Lazio è rimasta in partita, è andata in vantaggio, ma non è riuscita a chiuderla. Tutto sommato credo che si possa ascrivere come una prova positiva. L'ho vista più squadra di sempre. Ha tenuto il campo contro una squadra in grande crescita". 

LAVORO DI SARRI "Il lavoro di Sarri si vede benissimo. Questa è una squadra che cerca di diventare squadra dopo i cambiamenti fatti dal mercato e con quello che è arrivato sta provando di arrivare al termine della stagione, facendo il meglio possibile. Sperando che il meglio possibile sia una competizione europea". 

BOLOGNA-LAZIO - "Il Bologna sta facendo fatica a fare risultati. Una sorpresa negativa, io me l'aspettavo più in alto. Ha le qualità per far meglio, ma a volte capitano stagioni complicate. La Lazio ha buone chance se cresce ulteriormente. Sono rimasto favorevolmente impressionato dalla Lazio, peccato non sia stata fredda nei momenti topici della partita". 

STADIO VUOTO "Ci sono situazioni che devi cercare di gestire in maniera accorta, indossando i guanti per non rompere degli equilibri. Sarri ha la gente dalla sua parte, poi che i tifosi restino fuori posso capirlo. Sarri è pragmatico e credo sappia gestire una situazione come questa. Sa che a volte bisogna mangiare pane amaro". 

