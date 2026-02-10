Lazio, De Biasi: "Il lavoro di Sarri è evidente. Sul ruolo di Maldini..."

Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell'Albania, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la partita tra Lazio e Juventus, concentrandosi soprattutto sulla prestazione di Daniel Maldini.

MALDINI - "Non è la situazione migliore per far giocare Maldini. Ha grandi potenzialità che non ha espresso al massimo. Con Sarri può crescere e migliorarsi. Secondo me con un riferimento davanti che gli apra gli spazi potrebbe segnare di più. Non saprei dove collocarlo. La cosa bella che ho visto ieri sera è che la Lazio è rimasta in partita, è andata in vantaggio, ma non è riuscita a chiuderla. Tutto sommato credo che si possa ascrivere come una prova positiva. L'ho vista più squadra di sempre. Ha tenuto il campo contro una squadra in grande crescita".

LAVORO DI SARRI - "Il lavoro di Sarri si vede benissimo. Questa è una squadra che cerca di diventare squadra dopo i cambiamenti fatti dal mercato e con quello che è arrivato sta provando di arrivare al termine della stagione, facendo il meglio possibile. Sperando che il meglio possibile sia una competizione europea".

BOLOGNA-LAZIO - "Il Bologna sta facendo fatica a fare risultati. Una sorpresa negativa, io me l'aspettavo più in alto. Ha le qualità per far meglio, ma a volte capitano stagioni complicate. La Lazio ha buone chance se cresce ulteriormente. Sono rimasto favorevolmente impressionato dalla Lazio, peccato non sia stata fredda nei momenti topici della partita".

STADIO VUOTO - "Ci sono situazioni che devi cercare di gestire in maniera accorta, indossando i guanti per non rompere degli equilibri. Sarri ha la gente dalla sua parte, poi che i tifosi restino fuori posso capirlo. Sarri è pragmatico e credo sappia gestire una situazione come questa. Sa che a volte bisogna mangiare pane amaro".