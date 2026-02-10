La Juve si sente penalizzata dopo la Lazio: ora chiede più attenzione agli arbitri
RASSEGNA STAMPA - La Juventus non ci sta. Continuano le proteste dei bianconeri per l'episodio del possibile rigore (non fischiato da Guida) nella gara contro la Lazio sul contatto tra Gila e Cabal. Come riportato da Tuttosport, la Vecchia Signora si sente "penalizzata e comprensibilmente infastidita" e avrebbe già manifestato in forma privata una certa insoddisfazione per il trattamento ricevuto in diverse situazioni dagli arbitri in questa stagione.
Dopo il pareggio contro i biancocelesti, la Juventus avrebbe quindi chiesto maggiore attenzione a tutti i direttori di gara: "Nella corsa alla Champions League ogni errore, anche arbitrale, può diventare determinante. Può comportare una penalizzazione in classifica. La Juve avverte questo fastidio e l'ha fatto presente, con l'auspicio di ricevere un riscontro puntuale. Le scuse non basteranno: sarà necessario alzare la soglia d'attenzione", si legge nell'edizione odierna del quotidiano.