Rambaudi: "Dele-Bashiru deve dimostrare di essere un giocatore da Lazio"
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha detto la sua in vista dell'importante sfida di Coppa Italia tra Bologna e Lazio in programma mercoledì 11 febbraio alle 21.00.
"Il Bologna ti porterà anche a giocare nella sua metà campo, a volte; la loro qualità è quella di cercare, specialmente contro una squadra che gioca a zona, gli spazi liberi e la Lazio ti lascia spazio sugli esterni. Loro sanno riconoscere l’uomo libero in queste zone e lo vanno a trovare con le verticalizzazioni. La Lazio sa essere compatta, sa difendersi bene nella propria metà campo; deve essere brava a togliere certezze al Bologna, ossia fargli fare ciò che ora gli riesce meno: difendersi. Servirebbe trovare il gol alla prima occasione per non fargli trovare fiducia".
"Dele-Bashiru? Se Sarri lo fa giocare è perché intravede in lui qualcosa in settimana ma deve dimostrare di essere un giocatore da Lazio".
"Se Rovella e Cataldi insieme possono essere un piano B? Per me, anche A. In una gara secca li metterei insieme: magari mi danno meno corsa, ma sicuramente più certezze. Vedrei più Cataldi mezzala, ruolo che ha già svolto, e Rovella play. Se Rovella sta bene e per un’ora può tenere certi ritmi, per un partita cambierei".
"Davanti non cambierei Isaksen, Maldini e Pedro; Sarri potrebbe far subentrare lo spagnolo , al massimo, per Cancellieri a sinistra”.
