Juve - Lazio, Di Canio sicuro: "Ma quale rigore! Su Cabal non c'è niente..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio tra Juventus e Lazio, negli studi di SkySport l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato del possibile rigore per i bianconeri per l'intervento di Gila su Cabal. L'arbitro Guida ha lasciato correre nonostatne le proteste della squadra di Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

"Il contatto tra Gila e Cabal? Il Var non è intervenuto perché non c'è niente! Cioè, voglio dire, sennò se noi rimarchiamo pure questa situazione, allora siamo noi che siamo petulanti e rompiamo le scatole. No, ma questo non è niente, ma non è niente".

"Perché Gila è girato quasi di schiena, è scivolato e ha ritirato le gambe, è sul fianco che non scivola, si rialza in piedi. E lui fa un passone lungo quando scarica la palla, è lui che fa un passone lungo che poi tocca il piede di Gila. Dico, qui proprio non c'è nulla, se noi andiamo a vedere..."