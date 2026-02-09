MIXED ZONE | Lazio, Isaksen: "Se vuoi vincere all'Allianz devi fare il terzo gol"
Anche Gustav Isaksen, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista, ha analizzato la partita contro la Juventus, conclusa 2-2. Sul tabellino anche il suo nome alla voce marcatori - dopo il gol di Pedro è arrivato il suo per il momentaneo 2-0. Ecco allora le sue parole sul match:
“Siamo stati a due minuti dal vincere la gara, è un peccato. Volevamo vincere, ma è uno stadio difficile e dobbiamo ricordarci che non è facile giocare qui. Ci sono giocatori di altissimo livello.
Abbiamo parlato della possibilità di andare in ripartenza visto quanto attacca la Juve, si presenta con 8-9 giocatori in area e lascia spazio dietro. Ci siamo mossi bene su questo, avremmo potuto fare il terzo gol. Se vuoi vincere qui devi prendere le occasioni e fare il terzo gol. È andata così: ci prendiamo questo punto e ora guardiamo avanti verso la Coppa Italia”.