Lazio, Basic preoccupa: rischia un lungo stop, si teme la lesione
RASSEGNA STAMPA - La Lazio se ne va da Torino con un punto in tasca, del rammarico per non essere riuscita a difendere il vantaggio per il minuto rimanente, ma anche con la consapevolezza di aver tenuto testa a una delle squadre più forti e in forma del campionato. Si deve ripartire da qui, ma la gara dello Stadium rischia di lasciare qualche strascico di troppo.
Intorno al 40' del primo tempo, Basic lamentava qualche fastidio muscolare, ma è rimasto fino al termine dei 45 minuti. Al suo posto, durante l'intervallo, è entrato Dele-Bashiru. Il tecnico biancoceleste qualcosa aveva intuito: "Basic può essere quello con problemi più grandi", così era intervenuto Sarri in conferenza stampa post-partita.
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, si teme una lesione muscolare per Basic. Il centrocampista croato dovrà effettuare tutti gli accertamenti del caso per stabilire con certezza problematica e tempi di recupero. Dopo averlo reso una certezza, Sarri sarà costretto a fare a meno anche di lui. La Lazio cade a pezzi, ma il gruppo è indistruttibile.