Lazio, Patric in conferenza: "Coppa Italia? Inutile nascondersi..."

Dopo mister Sarri, anche Patric ha risposto alle domande dei cronisti presenti all'Allianz Stadium nella conferenza post Juventus-Lazio. Ecco le parole del difensore, tornato a disposizione dell'allenatore dopo un lunghissimo stop:

Come stai?

"Sono tre giorni che mi sto allenando. Sicuramente mi manca qualcosa dal punto di vista del ritmo, visto che è un mese che sono fermo, però sono voluto esserci a tutti i costi per queste due partite".

Avete la sensazione che con qualche punto in più poteva essere tutt'altro campionato?

"Ormai quello che abbiamo è che quello che abbiamo conquistato in campo. Poi qualche volta ci può essere dell'amarezza, come oggi in cui abbiamo subito il gol del pareggio negli ultimi 15 secondi. Dobbiamo ripartire dalla convinzione che abbiamo visto oggi, dalle cose positive. Il mercato è chiuso, siamo quelli che siamo. Dobbiamo essere fieri di indossare questa maglia e portare la Lazio più in alto possibile".

I nuovi sembrano essersi inseriti subito...

"Fa parte del mercato. Ci sta vedere Maldini e Taylor giocare titolari perché devono prendere il posto di chi è andato via. Ho seguito gli allenamenti anche quando ero infortunato. Credo che si sta man mano facendo quello che vuole il mister. Sappiamo che ci vuole un po' di tempo per il suo gioco, ma penso che siamo sulla strada giusta".

Come stai? È stata una stagione travagliata...

"È stata una stagione difficile perché ho dovuto operarmi alla caviglia ed è stato difficile perché sono uscito in un momento in cui stavo scalando le gerarchie ed ero diventato capitano in Europa League. Ho lavorato tanto e sono contento di essere tornato".

Sulla Coppa Italia?

"È inutile che ci nascondiamo perché per noi questa competizione è diventata importante. Per noi è una partita fondamentale e ci penseremo domani nel ritiro di coverciano".