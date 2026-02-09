Lazio, la protesta continua: quanti biglietti sono stati venduti per l'Atalanta
RASSEGNA STAMPA - Archiviata la trasferta di Torino, per la Lazio è già tempo di guardare avanti: prima l’impegno di Coppa Italia a Bologna, poi il ritorno all’Olimpico per la sfida di campionato contro l’Atalanta. In vista del match casalingo, la Curva Nord ha già annunciato l’intenzione di replicare quanto fatto contro il Genoa, scegliendo di tifare da Ponte Milvio e invitando i sostenitori biancocelesti a lasciare vuoti gli spalti come forma di protesta.
Nella gara dello scorso 30 gennaio, tra abbonati e biglietti singoli, erano stati circa 4mila i tifosi presenti all’Olimpico. Da mercoledì scorso è partita la vendita dei tagliandi per Lazio-Atalanta e, al momento, segnala il Corriere dello Sport, ne sono stati acquistati circa 2mila. Il clima sugli spalti per la partita di sabato, con fischio d’inizio alle 18, dipenderà quindi soprattutto da quanti abbonati sceglieranno di aderire nuovamente alla protesta restando fuori dallo stadio.
In estate erano state sottoscritte 29.918 tessere complessive: sono questi i numeri che oggi “ballano” alla luce della contestazione in atto. I gruppi organizzati hanno ribadito, attraverso un comunicato diffuso nei giorni scorsi, che la protesta proseguirà a oltranza, pur riservandosi di volta in volta la scelta delle modalità da adottare.