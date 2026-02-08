Maldini a Dazn: "Arrivo motivato a questa gara. La Lazio è sempre stata..."

Nel pre partita di Juventus - Lazio, ai microfoni di Dazn, ha parlato Daniel Maldini. Il neo acquisto biancoceleste ha raccontato le sue sensazioni sulla gara e di queste prime settimane a Formello: “Con che sensazioni arrivo a questa partita? Arrivo sicuramente positivo e motivato, durante queste settimane sono uscite tante notizie ma la prima è sempre stata la Lazio. Sono contento di essere qui. Bremer? Ho studiato qualcosa, vediamo”.

“Sarri? Sensazioni sono super positive, mi sono trovato subito bene sia con i compagni sia col mister. Speriamo di avere continuità”.

