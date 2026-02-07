Lazio, Marconi: "Petizione? Più di 2000 firme al giorno, risultato straordinario"

TUTTOmercatoWEB.com

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Federico Marconi, autore insieme con Alberto Ciapparoni della lettera-petizione nei confronti del presidente della Lazio Lotito, ha parlato della petizione e non solo: "Siamo vicini a quota 39.000 firme, 13.000 a settimane, 2000 al giorno.

Un risultato straordinario. Con Alberto siamo stati attenti nel redigere la lettera anche perché Lotito, diciamo così, “ha la denuncia facile”. Siamo due persone pacate. Abbiamo provato a scriverla pensando alla stile Lazio, visto che in società questo stile manca”.

“Verifiche sulle firme nella petizione? Noi in primis abbiamo utilizzato change.org perché è utilizzato da oltre 570.000.000 di persone in tutto il mondo. Dopo il video della Lazio che ha cercato di screditarci, noi siamo rimasti colpiti. Da tifoso e abbonato mi sono sentito colpito e conosco mezzi di comunicazione per screditare l’avversario. Mi sarei aspettato il silenzio. Noi abbiamo scritto a change, comunicando l’accaduto”.

“Prossimi step? Non diamo date visti i nostri impegni professionali. Volevamo creare un movimento di opinione e mi pare ci stiamo riuscendo. Uscirà fuori qualcosa a inizio settimana”.

