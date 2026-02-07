Serie A | De Rossi sfida Conte, Baroni rischia a Firenze: il programma di oggi
La ventiquattresima giornata di Serie A si è aperta con lo scontro salvezza tra Hellas Verona e Pisa: l'esordio di Sammarco e Hijemark sulle rispettive panchine si è concluso con uno scialbo 0-0, ma che ha regalato un punto a testa utile a smuovere la classifica, ma i tre punti sarebbero stati d'oro.
Oggi, invece, sono in programma altre due gare. Il Genoa di De Rossi sfida il Napoli di Conte, il Grifone vuole rialzarsi dopo la sconfitta contro la Lazio, ma di fronte avrà un Napoli affamato che non vuole più commettere passi falsi, ripartendo proprio dalla vittoria contro la Fiorentina.
I Viola, dal canto loro, concluderanno il sabato di Serie A affrontando il Torino di Baroni, con il tecnico ex Lazio e Lecce che si gioca (quasi) tutto. Ecco di seguito il programma di oggi:
GENOA - NAPOLI (Ore 18:00)
FIORENTINA - TORINO (Ore 20:45)