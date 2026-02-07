Lazio, si rivede Tavares dall'inizio: le ultime in vista della Juve

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Romagnoli ci sarà, ma scenderà in campo da diffidato, così come Cancellieri, con l’obiettivo di evitare il cartellino giallo che gli farebbe saltare la successiva gara di campionato contro l’Atalanta. Sulle corsie laterali toccherà a Marusic a destra e a Tavares a sinistra: la squalifica di Pellegrini e l'infortunio di Lazzari ha spianato la strada al portoghese, alla prima da titolare dopo due mesi, dall’ultima apparizione iniziale in Lazio-Bologna del 7 dicembre. In panchina, come alternativa sugli esterni, resta il solo Hysaj.

Pesantissima anche l’assenza di Zaccagni: il capitano si è fermato prima della gara col Genoa per una lesione di medio grado all’obliquo dell’addome e ne avrà per quasi un mese. Senza di lui, Sarri è orientato a confermare il tridente visto nell’ultima giornata: Maldini è in vantaggio per il ruolo di falso nove, preferito a Ratkov e all’opzione Dia. A sinistra sono stati provati Pedro e Noslin, con lo spagnolo in pole per la conferma.

A destra Isaksen è favorito su Cancellieri dopo l’ottima prestazione contro il Genoa: il danese ha conquistato il rigore che ha sbloccato la gara e servito l’assist del 2-0 a Taylor. L’ex Ajax va verso la quinta presenza consecutiva dal primo minuto. In mezzo al campo Sarri non sembra intenzionato a cambiare: Cataldi in regia, con Basic mezzala destra a completare il terzetto.

Dalla panchina pronti Rovella, Dele-Bashiru e Przyborek, alla prima convocazione. Il giovane polacco spera nell’esordio a gara in corso: ha ben impressionato nei primi allenamenti con i nuovi compagni e il tecnico sta studiando le sue caratteristiche. Oggi alle 11 la rifinitura, poi la conferenza di Sarri e la partenza per Torino.