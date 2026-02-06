WOMEN | Genoa - Lazio, le convocate di Grassadonia: tre le assenti
La Lazio Women scenderà in campo domani, sabato 7 febbraio, alle 12:30 per affrontare il Genoa in trasferta. La sfida è valida per la tredicesima giornata di Serie A. Per l'occasione il tecnico, Gianluca Grassadonia, ha diramato la lista delle convocate. Non partiranno col resto dl gruppo Zanoli e Lundin che, infortunate, stanno proseguendo il loro protocollo riabilitativo. Assente anche Castiello che, si legge nella nota diramata dai canali ufficiali del club, ha avvertito in settimana un problema muscolare.
Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;
Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D'Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero;
Centrocampisti: Benoit, Cesarini, Goldoni, Martin Queralt, Monnecchi, Simonetti;
Attaccanti: Karczewska, Le Bihan , Piemonte, Visentin.
