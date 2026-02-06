Red Bull si allea con Ferrari: la Mercedes trema per il suo "trucco"
06.02.2026 10:33 di Giovanni Parterioli
Svolta nella notte: la Red Bull si allea con la Ferrari e va contro la Mercedes. Una mossa che nessuno si aspettava e che potrebbe cambiare i valori di forza del Mondiale di Formula 1 2026. Tutto è accaduto circa naturalmente il "trucco" Mercedes, fin qui consentito, una sorta di tasca che permette di lavorare con un rapporto di compressione a caldo, diverso. Ma nella notte la svolta. E lo scenario è allucinante ora.