Calciomercato Lazio | Gila e Romagnoli, due occasioni perse: ora che succederà?

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La difesa della Lazio è il punto forte della gestione di Maurizio Sarri. Gli 11 clean sheet in 23 partite complessive sono il risultato dell'attento e minuzioso lavoro che il tecnico toscano ha svolto dal suo ritorno. In continuità con quanto avevamo visto durante la sua prima avventura in biancoceleste. Questa volta, però, la situazione è più delicata. Tra i tanti problemi che l'allenatore della Lazio deve affrontare c'è quello del futuro in bilico dei suoi calciatori. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Gila e Romagnoli sono due dei nomi più attenzionati. Per via delle loro condizioni contrattuali, ma anche per la volontà, in alcuni casi esplicita, di lasciare la Capitale nei prossimi mesi.

ROMAGNOLI - Romagnoli non si è di certo nascosto. Il numero 13 è rimasto alla Lazio solo perché il mercato in Qatar ha chiuso prima che la trattativa tra la società biancoceleste e l'Al Sadd si concludesse. Anche per via dei continui ripensamenti del suo Lotito-Fabiani che, dopo aver approvato la sua cessione prima di Lecce, avevano reso nota la volontà di trattenerlo in biancoceleste attraverso un comunicato, per poi tornare in trattativa con i qatarioti. Un tira e molla che si è concluso con un nulla di fatto e rimanda la questione alla sessione estiva di mercato. Romagnoli è in scadenza nel 2027. Non è riuscito a dire addio a gennaio, lo farà tra qualche mese. La volontà del calciatore è quella di separarsi da una società che non ha mantenuto la parola data e il Qatar era l'occasione giusta per chiudere la carriera lontano dall'Europa.

GILA - Alla vicenda Romagnoli, però, si aggiunge anche quella di Mario Gila. Come il compagno di reparto, anche lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2027. Fino a oggi non ha mai aperto al rinnovo, dopo che per anni il suo rendimento in rapida crescita non gli è stato riconosciuto. Gli 800.000 euro che percepisce oggi di ingaggio sono una cifra irrisoria rispetto al contributo che il classe 2000 ha dato alla Lazio, Motivo per cui la sua volontà è quella di andar via da Roma: a giugno o quando andrà in scadenza. In entrambi i casi la società biancoceleste avrà le mani legate. Durante la sessione estiva potrà alzare leggermente le richieste, ma prendendo in considerazione i pochi mesi di distanza dal termine del suo contratto e il 50% sulla futura rivendita che dovrà riconoscere al Real Madrid. Due fattori che faranno crollare i ricavi della Lazio dalla cessione dello spagnolo e che, probabilmente, andavano presi in considerazione prima di ridursi all'ultimo.