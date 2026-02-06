WOMEN | Lazio, Grassadonia ritrova Durante: il punto in vista del Genoa
RASSEGNA STAMPA - La Lazio Women è attesa domani a Genoa, il calcio d’inizio della tredicesima giornata di campionato è fissato alle 12:30. Per l’occasione, Grassadonia ha riaccolto in gruppo Durante. Il portiere, si legge sul Corriere dello Sport, è tornato a disposizione dopo aver accusato un fastidio muscolare in prossimità del derby di ritorno di Coppa Italia.
La biancoceleste haa saltato la sfida interna col Como, prendendo posto in panchina, ma potrebbe tornare titolare nella trasferta ligure. Deciderà al tecnico se schierarla subito o meno. Nella lista delle convocate inoltre, ci sarà spazio anche per la nuova arrivata Bacic.
