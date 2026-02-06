Lazio, Lazzari ai box: i tempi di recupero e quante gare salta
RASSEGNA STAMPA - Lazzari è di nuovo ai box. Il terzino ha rimediato una lesione al polpaccio, l’infortunio ha cancellato ogni dubbio per Sarri sull’undici da schierare a Torino contro la Juve. Era in ballottaggio con Tavares, vista la squalifica di Pellegrini, ma il nodo è stato sciolto.
Il biancoceleste, riporta il Corriere dello Sport, resterà fermo per circa tre settimane. Erano da due giorni che non si allenava con la squadra. Il muscolo “acciaccato” è lo stesso a cui aveva riportato un problema a metà settembre. Ha già iniziato il protocollo riabilitativo per il recupero. Lazzari dunque, salterà le prossime quattro partite: in campionato contro i bianconeri, l’Atalanta il 14 febbraio e la trasferta a Cagliari del 21 febbraio; in Coppa Italia salterà la trasferta al Dall’Ara, col Bologna, in programma l’11 febbraio.
