Lazio, Zaccagni fa partire il countdown: quando è previsto il rientro
RASSEGNA STAMPA - Un via vai infinito nell’infermeria della Lazio, l’ultimo a finirci è stato Zaccagni. Il capitano si è fermato poco prima della sfida col Genoa a causa di un problema muscolare che lo terrà fuori sicuramente per le prossime sfide contro Juventus, all’Allianz Stadium, e Bologna al Dall’Ara in Coppa Italia, con Atalanta e Cagliari.
Il rientro, si legge sul Corriere dello Sport, è previsto per la fine di febbraio ma l’intenzione del biancoceleste è quella di accelerare i tempi. In questi giorni si sottoporrà a nuovi controlli per poter stabilire con precisione la tabella di marcia verso il rientro. Intanto, non partirà per Torino e questa sarà la quinta partita saltata della stagione e la terza per infortunio. L’ultima volta, in occasione di quella con i granata, sembrava che i tempi di recupero dovessero essere lunghissimi ma riuscì a farsi trovare pronto per la sfida successiva.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.