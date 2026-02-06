Calciomercato Lazio | Patric e Gigot, storie simili: quale sarà il loro futuro?

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Quelli di Romagnoli e Gila non sono gli unici due casi che la Lazio dovrà gestire nelle prossime settimane. Entrambi in scadenza del 2027, hanno palesato la volontà di andare via, costringendo la società biancoceleste a una rivoluzione difensiva non appena aprirà il mercato estivo. Rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche gli altri due membri del reparto: Patric e Samuel Gigot. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il loro futuro sarà deciso nei prossimi giorni, ma tutto lascia pensare che potrebbe essere lontano da Roma.

PATRIC - Dopo 11 anni in biancoceleste Patric potrebbe essere arrivato al capolinea. Il difensore spagnolo è stato un uomo fidato di tutti gli allenatori che sono passati per la Lazio. Tra l'ultimo anno di Inzaghi e l'arrivo di Sarri è cresciuto in maniera esponenziale, diventando anche un leader dello spogliatoio e un punto di riferimento per la tifoseria. Dall'infortunio accusato a dicembre 2024, però, ha vissuto una serie di problemi fisici che lo hanno costretto ad alternarsi in continuazione tra infermeria e campo. Nell'arco di un anno ha giocato appena 6 presenze, solo 1 di queste da titolare (contro il Parma, il 13 dicembre). Sarri lo apprezza tantissimo, ma Patric non offre garanzie fisiche. L'impressione è che quando terminerà la stagione le strade con la Lazio si separeranno.

GIGOT - La situazione di Gigot è analoga a quella di Patric. Il difensore francese, dopo aver trovato spazio durante il suo primo anno alla Lazio, dall'arrivo di Sarri si è sentito messo da parte. Le sue caratteristiche non sono idonee al modo di difendere del Comandante che, oltre tutto, non lo vede da luglio a causa di un problema alla caviglia che lo ha costretto a operarsi e a restar fuori per quasi metà 2025. Nelle prossime settimane il classe 1993 potrebbe tornare in squadra, ma andranno analizza le condizioni fisiche e atletiche prima di poterlo mandare in campo. Come per Patric, però, anche per Gigot potrebbero essere gli ultimi mesi in maglia biancoceleste. Per entrambi sarà determinante anche capire quale sarà il futuro di Sarri e, in caso di addio, chi prenderà il suo posto.