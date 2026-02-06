Juve, Bremer: “Chiediamo scusa ai tifosi. Rigore? La regola dice…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus è stata eliminata dalla Coppa Italia con un netto 3-0 in favore dell’Atalanta che è la seconda squadra, dopo l’Inter, a aver staccato il pass per la semifinale. Al termine dell’incontro, ai microfoni di Mediaset, è intervenuto Bremer per commentare la prestazione della squadra: "Abbiamo iniziato un percorso col mister, la strada è giusta anche se oggi abbiamo sbagliato e chiediamo scusa ai tifosi perché il 3-0 è troppo però bisogna ripartire subito".

Poi, sul rigore, il brasiliano ha aggiunto: "Difficile parlare, la regola dice che è rigore. Io da calciatore dico di no, però l'arbitro ha fischiato. E' una decisione che cambia la partita, ma non lo possiamo cambiare. Purtroppo è andata così".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE