Orsi: "Alla Lazio è sempre l'anno zero. Lotito deve passare di mano oppure..."

In un'intervista concessa ai taccuini de Il Tempo, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato della situazione attuale della Lazio e della gestione societaria del presidente Lotito, soffermandosi sulla contestazione dei tifosi all'Olimpico. Di seguito le sue parole: "Stadio vuoto a Lazio - Genoa? Non si può sottovalutare: oltre 30mila persone hanno deciso di non entrare allo stadio. Questo significa che la contestazione è allargata, che è un momento di esasperazione. I tifosi hanno detto la loro, ora c’è bisogno di una risposta: si deve prendere una decisione".

"Le soluzioni sono due: o la società passa di mano o il presidente Lotito a luglio fa un mercato sontuoso stile Napoli, che dà alla gente speranze, sogni e certezze. Non so quale strada sia percorribile, ma una soluzione va trovata perché è chiaro che non si può andare avanti così. La contestazione intanto prosegue e non credo si fermerà. Sono anni che il clima non è idilliaco ma un conto sono le contestazioni passate, un conto è il malcontento di oggi. Non ricordo proteste simili in altri club".

"La Lazio è in un momento così drammatico che guardando avanti non si può stare sereni. L'assenza dei tifosi significa meno introiti, meno appeal, meno target, meno obiettivi. Meno tutto. La storia della Lazio non merita questa situazione. I tifosi hanno il diritto di contestare se lo fanno in maniera civile, dall'altra parte non si può far finta di niente. La Lazio inizia i progetti ma non li porta a termine. Già un paio di anni fa si era parlato dei giovani. Manca la comunicazione, oppure è distorta: ci sono dei racconti che non vanno di pari passo con ciò che accade. Serve chiarezza".

"Un voto al mercato? Sicuramente basso. Ma la domanda è: 'Quali sono gli obiettivi?'. L'unico certo è la Coppa Italia, poi per il resto non penso che la Lazio possa aspirare all'Europa passando dal campionato. Tolta la coppa, da qui a maggio, si cercherà di fare più punti possibili e nel frattempo si faranno crescere i giovani appena arrivati, ma i tifosi vogliono una Lazio che lotti per la Champions con calciatori pronti. Quest'anno speravo si continuasse il percorso avviato da Baroni, invece così non è stato. Qui è sempre l'anno zero".