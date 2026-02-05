Lazio, si rivede Patric. E il rientro di Gigot si avvicina...
RASSEGNA STAMPA - Date le condizioni non ottimali di Romagnoli, che oltre alle vicende note con la società aveva accusato un affaticamento muscolare, nelle prossime ore Sarri deciderà se convocare Patric. Il difensore spagnolo è infatti tornato a disposizione ieri dopo l'ennesimo stiramento.
Gli infortuni continui preoccupano, ma il tecnico spera che il peggio sia alle spalle. La stima nei suoi confronti è nota e potrebbe tornare utile nelle rotazioni fino a giugno. In lista è stato reinserito anche Gigot, sparito dai radar da agosto: prima l’esclusione, poi l’operazione alla caviglia, quindi una lunga riabilitazione.
Ora è di nuovo disponibile e potrà rientrare nel giro di un mese. La Lazio, spiega il Corriere dello Sport, ha bisogno di dimostrare che è integro per poterlo piazzare in estate, dopo un gennaio senza mercato. Sarà il quinto centrale: pesa per circa 4 milioni a bilancio e percepisce oltre 2 milioni di ingaggio.