Lazio - Genoa, Zufferli richiamato al Var: il dialogo per il rigore nel finale
All'interno dell'ultimo episodio di Open Var è stato mandato in onda il dialogo tra l'arbitro Zufferli e la Sala Var, dov'erano presenti Camplone e Guida, in occasione del rigore nel finale in Lazio - Genoa. I due a Lissone hanno richiamato il direttore di gara per valutare il fallo di mano di Ostigard sul colpo di testa di Ratkov. Di seguito le dichiarazioni.
SALA VAR: “Vedi come la tocca Ostigard. Fammi vedere qui in mezzo, fammi vedere bene qui. C’è da vedere qua, guarda qui, la tocca di braccio. La prende Ostigard. Aspetta Luca, check in corso. Per me è rigore questo. Il braccio è alto. È rigore. Luca, c’è un fallo di mano in area, devo controllare l’APP”.
ZUFFERLI: “Mancano due minuti scarsi. Aspetta (a un giocatore, ndr.), stanno controllando in area qualcosa ma non so cosa”.
SV: “Luca, ti consiglio un OFR per valutare un possibile calcio di rigore per fallo di mano di Ostigard, sul colpo di testa del calciatore della Lazio. Qui c’è il fermo immagine e te lo faccio vedere in dinamica. Il braccio è sopra la linea della spalla".
Z: “Ok, fammelo vedere se c’è una spinta”.
SV: “Aspetta che ti ridò il fermo immagine. Ti faccio vedere tutto. Fagli vedere se c’è qui in mezzo una spinta del numero 20”.
Z: “Fammi vedere da una prospettiva che mi consente di vedere se c’è spazio”.
SV: “Eccolo qui”.
Z: “Ok, quindi non c’è nessun fallo sul giocatore”.
SV: “Rigore nettissimo. Ma tutta sta roba è impossibile”.