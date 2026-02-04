Ex Lazio | Caceres torna a giocare in Uruguay: l’annuncio
04.02.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
L’ex difensore della Lazio Martin Caceres ha trovato squadra. All’età di 38 anni, il centrale ha firmato fino al 31 dicembre con lo Juventud de Las Piedras, club della massima serie uruguaiana. Di seguito il comunicato: "La sua esperienza internazionale e il titolo di Campione della Copa América 2011 con l’Uruguay arricchiscono la nostra rosa. Benvenuto a casa, Pelado".
