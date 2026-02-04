Juve, Yildiz verso il recupero: le sue condizioni. E contro la Lazio...
04.02.2026 16:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Buone notizie per mister Spalletti in vista della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma giovedì 5 febbraio alle 21.00. Kenan Yildiz è infatti tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo ed è partito insieme alla squadra alla volta di Bergamo.
Certo lo staff medico e il tecnico non lo rischieranno ma il classe 2005 sembra aver recuperato dall’infortunio e quindi dovrebbe esserci anche nella sfida di campionato contro la Lazio in programma domenica 8 febbraio alle 20.45.
