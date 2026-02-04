Lazio, Viviano contro Lotito: “È un ricattatore! Dovrebbe vergognarsi”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In collegamento a Radio Radio, l’ex portiere Emiliano Viviano ha parlato della situazione che sta vivendo la Lazio soffermandosi, nello specifico, sulla gestione del presidente Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

“Chiedere al calciatore di rinunciare al proprio stipendio per partire è un ricatto. Lotito lo fa da una vita, anche sui 500 euro e con i lavoratori. In vent’anni di carriera a me non è mai capitato: i presidenti che ho avuto avrebbero avuto vergogna a fare una cosa del genere, specialmente con il calciatore più rappresentativo della squadra“.

“Le uniche vere vittime di tutta questa situazione sono i tifosi. C’è stata una distruzione gestionale, perché non si è potuto fare mercato, sportiva, visto che era una squadra che lottava per lo scudetto, ma anche morale e comunicativa. C’è solo da fare i complimenti ad allenatore e giocatori, perché i risultati che stanno ottenendo in una situazione del genere sono difficilissimi“.