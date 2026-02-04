Ferrari, l'incubo di Leclerc nel 2025 è tornato: 2026, ci sarà sempre
Il 2026 rischia di aprirsi per la Ferrari con un déjà-vu tutt'altro che rassicurante. Mentre i tifosi di chiedono "Dove seguire in streaming le gare di F1?" Charles Leclerc, una volta chiusa la fase dei test, si ritroverà di fronte a una sensazione già provata nel 2025, quella sottile ma costante inquietudine che nasce quando l'abitacolo smette di essere un rifugio e diventa un luogo di dubbi. I dati raccolti in pista, freddi e implacabili, inizieranno a raccontare una storia che va oltre le parole. Non si parlerà più di ipotesi o di margini di miglioramento, ma di una certezza tecnica difficile da ignorare. Per Leclerc c'è però una consolazione: non sarà un problema solo suo.