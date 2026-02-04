Milano-Cortina, bagno di folla per il tedoforo Snoop Dog - VD

04.02.2026 15:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Milano-Cortina, bagno di folla per il tedoforo Snoop Dog - VD

Un’incursione a sorpresa che certo non è passata inosservata visto che, a Gallarate, è arrivato Snoop Dog. Il leggendario rapper californiano è stato infatti uno dei tedofori delle Olimpiadi di Milano-Cortina che prenderanno il via il prossimo 6 febbraio. A Gallarate il rapper ha sfoggiato la tuta olimpica ufficiale come fece esattamente... <<< SNOOP DOG >>>

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide