Lazio - Genoa, il dialogo Var con l'arbitro Zufferli sul rigore di Isaksen

Nell'ultimo episodio di Open Var è stato trasmesso il dialogo tra l'arbitro Zufferli e la sala di Lissone, dove si trovavano Camplone (VAR) e Guida (AVAR), per il rigore assegnato alla Lazio contro il Genoa in occasione del fallo di mano di Martin. Di seguito le dichiarazioni.

ZUFFERLI: “No, fallo niente, calcio d’angolo. Non è niente, rimpalla. Gli rimpalla da vicinissimo. È un rimpallo, è attaccatissimo. Adesso controllano. Gli schizza dal compagno”.

SALA VAR: “Dipende da dove viene. Aspetta Luca che ora controllo, check in corso. La distanza è ravvicinata. E comunque sia è doppio rimpallo sul compagno. Il braccio è parecchio largo. Lasciamelo in dinamica”.

Z: “Aspettate, stanno lavorando (ai giocatori, ndr.)".

SV: “Per me è più punibile. Così è rigore. Luca aspetta controllo l’APP che te lo faccio rivedere. Dammi la telecamera con il punto di contatto. Ti consiglio un OFR per valutare un possibile calcio di rigore per fallo di mano. Ti faccio rivedere il rimpallo ma anche la posizione del braccio, ok?”.

Z: “Gli arriva dal compagno. Il pallone di Isaksen, va a crossare. E per te è punibile? Per quale motivo?”.

SV: “La posizione del braccio è completamente fuori sagoma. Sì che è un rimpallo, ma la posizione per me è completamente punibile”.

Z: “Allora, per me non è punibile…”.

SV: “In questo momento è staccato dall’avversario. Non è più in marcatura in quel momento lì”.

Z: “Ok, ho capito, benissimo. Perfetto, grazie”.