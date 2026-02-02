Calciomercato Lazio | Frattesi, interesse confermato dall'agente. Ma l'Inter...
02.02.2026
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
L'agente di Davide Frattesi, Beppe Riso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione legata al calciatore dell'Inter, che sembrava vicino al Nottingham Forest nonostante l'interesse della Lazio. Ecco allora le parole del procuratore, che ha fatto chiarezza su quanto accaduto e sul motivo per il quale non se n'è fatto più nulla:
"Inserimento della Lazio? Sì sì, c'è stato. Poi il Liverpool non ha lasciato Jones, quindi alla fine si è fermato tutto lì. Basta. L'Inter non vuole fare a meno di Frattesi in questo momento, vedendolo oggi definitivamente alla Lazio. Non ha voluto fare niente, non è andata avanti questa cosa qui".