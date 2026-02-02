Calciomercato | Frattesi, l'offerta della Lazio e l'Inter: il retroscena di Baiocchini

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky, ha ricostruire la vicenda Frattesi. L'offerta del Nottingham Forest, l'Interesse della Lazio, la volontà del giocatore e quella dell'Inter. Ecco le sue parole, direttamente dall'Hotel Sheraton:

"La Lazio c'ha provato più volte nel corso dell'ultima settimana. Serviva un centrocampista, Guendouzi non è mai stato sostituito con un giocatore di pari livello. La Lazio ha preso Taylor ma è un giocatore completamente diverso. Lo era anche Frattesi, però magari Frattesi avrebbe dato delle opportunità diverse, alternative diverse a Sarri".

"C'erano due offerte per Frattesi: una del Nottingham che offriva una cifra vicina ai 38 milioni fra prestito e diritto di riscatto. Ma il giocatore gradiva anche maggiormente l'ipotesi Lazio, il campionato di Serie A, lui che è romano. Quindi la stava prendendo in seria considerazione, ma l'Inter avrebbe dovuto prendere il sostituto. Jones non è arrivato, la Lazio aveva fatto anche una buona offerta, 2 milioni per il prestito e 30 milioni per il diritto di riscatto, che per un club come la Lazio sono soldi che difficilmente sono usciti nelle finestre di calciomercato".

"Alla fine non è stata un decisione del giocatore ma è l'Inter che non lo ha fatto uscire. Con le tante competizioni l'Inter l'ha voluto tenere, nonostante il giocatore espresso la volontà di andare a giocare fuori".