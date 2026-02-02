PRIMAVERA | Lazio - Atalanta 2-0: terzo successo di fila per Punzi
Le reti di Sulejmani e Montano stendono l’Atalanta e regalano il terzo successo consecutivo alla Lazio Primavera. Dopo i primi 75 minuti in cui un assoluto equilibrio ha regnato sulla gara, Sana Fernandes è bravo a guadagnarsi un calcio di rigore, poi trasformato con un cucchiaio da Sulejmani. A pochi minuti dal 90’, poi, lo stesso albanese serve in area Montano, che raddoppia e porta il risultato sul definitivo 2-0. La squadra di Punzi sale a quota 31 punti, sorpassando proprio la Dea e agganciando Milan e Napoli al dodicesimo posto.
Primavera 1 | 23ª giornata
Lunedì 2 febbraio 2026, ore 12:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Gelli (70' Munoz), Farcomeni, Santagostino, Cuzzarella (81' Calvani); Serra (70' Sulejmani), Sana Fernandes (81' Montano). A disp.: Bosi, Battisti, Marinaj, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.
ATALANTA: Anelli, Gobbo, Maffessoli, Steffanoni, Ramaj, Mencaraglia (67' Gasparello), Artesani (67' Mungari), Collins Isoa, H. Camara (85' Bono), I. Camara (79' Cakolli), Bonanomi. A disp.: Barbieri, Rinaldi, Parmiggiani, Ruiz, Aliprandi, Percassi, Leandri. All.: Giovanni Bosi.
Arbitro: Dorillo (sez. Torino)
Assistenti: Leotta - Petrov
Marcatori: Sulejmani (rig., L, 77'), Montano (L, 88').
Ammoniti: Farcomeni (L), Maffessoli (A), Munoz (L).
Espulsi: /
Recupero: 4' st.
SECONDO TEMPO
90'+5' - Triplice fischio! La Lazio Primavera batte 2-0 l'Atalanta.
90' - Quattro minuti di recupero.
88' - RADDOPPIA LA LAZIO! Montano riceve da Sulejmani in area di rigore e apre il piattone mancino trafiggendo Anelli. 2-0 al Fersini.
85' - Ultima sostituzione tra le fila nerazzurre: Bono entra al posto di Camara.
83' - Munoz entra scomposto su Steffanoni: l'arbitro lo ammonisce.
81' - Altri due cambi nella Lazio: Calvani prende il posto di Cuzzarella, Montano quello di Sana Fernandes.
79' - Bosi ne cambia altri due: fuori Ramaj e Camara, dentro Cakolli
77' - GOOOOL DELLA LAZIO! Sulajmani trasforma il rigore con un cucchiaio e porta avanti i biancocelesti.
75' - Calcio di rigore per la Lazio! Maffessoli trattiene Sana Fernandes all'ingresso dell'area di rigore: il giocatore cade a terra e l'arbitro assegna il penalty.
74' - Battisti entra al posto di Farcomeni.
74' - Occasione Atalanta! Sugli sviluppi di un corner una spizzata arriva a Maffessoli che, da pochi passi, colpisce alto di testa.
70' - Prime due sostituzioni anche per Punzi: Sulejmani e Munoz prendono il posto di Serra e Gelli.
68' - Primo giallo anche per gli ospiti: ammonito Maffessoli.
67' - Doppio cambio nella Dea: fuori Mencaraglia e Artesani, dentro Gasparello e Mungari.
62' - Punizione angolata ma lenta di Farcomeni, Anelli si distende e para.
60' - All'ora di gioco le squadre continuano a non creare alcun pericolo reale.
55' - Su un corner della Dea, Isoa stacca da solo a centro area: il suo colpo di testa termina alta.
46' - Squadre di nuovo in campo, inizia la ripresa.
PRIMO TEMPO
45' - Il primo tempo si chiude senza recupero, 0-0 all'intervallo.
45' - Serra riceve all'interno dell'area nerazzurra, ma la il suo tiro termina sull'esterno della rete.
40' - La gara stenta a decollare, ancora nessuna occasione reale.
29' - Serra prova una conclusione col sinistro, ma il suo tentativo viene deviato e poi bloccato da Anelli.
26' - Farcomeni trattiene Camara: è lui il primo ammonito del match.
22' - Primo timido tentativo della Dea: su un calcio di punizione un giocatore nerazzurro prova il colpo di testa che termina largo.
10' - Fase di studio per le due squadre: buon ritmo, ma nessuna occasione.
5' - Bordon trattiene un avversario per la maglia: l'arbitro lo grazie e non lo ammonise.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Atalanta, gara valida per la ventitreesima giornata di campionato. Reduci da due successi consecutivi, i biancocelesti vogliono proseguire la loro striscia positiva e provare ad avvicinarsi ulteriormente alla zona play-off. Un successo determinerebbe il sorpasso in classifica proprio sulla Dea, attualmente quattordicesima a due punti di distanza dalla squadra di Punzi. Appuntamento alle ore 12:00 per il fischio d'inizio.