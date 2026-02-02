Serie A, prosegue il 23° turno: il match in programma
La domenica di Serie A non ha deluso le aspettative. Il Torino di Baroni è tornato alla vittoria contro il Lecce nel lunch match delle 12:30, dopo il quale l'Atalanta, in inferiorità numerica per quasi tutta la partita, è riuscita a strappare un pareggio per 0-0 a Como, facendo sorridere la Lazio.
Alle 18:00 è stato il turno dell'Inter che, imponendosi per 0-2 sulla Cremonese, ha allungato momentaneamente a +8 il divario con il secondo posto, mentre alle 20:45 la Juventus ha passeggiato in casa del Parma, agganciando il quarto posto grazie al successo per 1-4.
Alle 20:45 di oggi, lunedì 2 febbraio, la Roma proverà a effettuare il controsorpasso sui bianconeri, ma per farlo dovrà battere l'Udinese che, invece, in caso di successo aggancerebbe i biancocelesti a 32 punti in classifica. Il 23° turno di campionato, poi, si chiuderà domani con la sfida tra Bologna e Milan.