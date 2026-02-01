Calciomercato Lazio | Romano: "Frattesi resta all'Inter! I dettagli"
01.02.2026 21:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dietrofront dell'Inter su Davide Frattesi. Il centrocampista sembrava diretto al Nottingham Forest in Premier League, ma secondo quanto riportato da Fabrizio Romano ora resterà in nerazzurro. Il motivo è legato al mancato accordo tra il club di Marotta e il Liverpool per l'arrivo di Curtis Jones come sostituto. Per l'ex Sassuolo ci aveva provato anche la Lazio, come vi abbiamo raccontato. Ora sembra destinato a rimanere a Milano.
Andrea Castellano
