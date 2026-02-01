WOMEN | Como, Sottili: "La Lazio è una squadra forte. Ha dimostrato che..." - VIDEO

Lazio e Como si dividono la posta in palio, al Fersini la sfida termina 1-1. Al termine dell'incontro, in zona mista, ha parlato il tecnico delle lariane. Queste le parole di Sottili: “Quando fai queste prestazioni, le fai in casa di una squadra forte come la Lazio, ti dispiace non raccogliere bottino pieno e quindi dovremo migliorare senza nulla togliere alle nostre avversarie. Quando il portiere para vuol dire che è brava. Veniamo da due gare in cui raccogliere solo un punto è veramente un dispiacere per lo sforzo che hanno fatto le ragazze”.

“Bello! Credo che questo equilibrio, tranne la Roma che sta facendo un grandissimo percorso, denoti quanto soprattutto le medie piccole siano cresciute e abbiano colmato il gap con le big che spesso facevano corse a sé. Ne trae vantaggio lo spettacolo e Soncin perché si alza il livello del campionato e ha la possibilità di scegliere ragazze più pronte che possono dare grandi soddisfazioni anche con la Nazionale”.

“La sfortuna? Per indole non ci credo, vuol dire che dobbiamo tirare qualche centimetro più spostato. C’è rammarico perché abbiamo creato tante occasioni e in alcuni casi non siamo state in grado neanche di arrivare a tirare in porta. A me piace rimarcare la prestazione positiva della squadra, l’ho detto che con queste prestazioni arriveranno risultati”.

“Lazio e Como possono dare fastidio? Si, sicuramente daranno fastidio. Lo stanno dimostrando attraverso un percorso di crescita importante. Non dimentichiamoci la scorsa stagione quello che è stato il percorso di entrambe, dove la Lazio solo per degli episodi particolari nella prima parte di campionato non è stata in grado di lottare per il quinto posto insieme a noi e al Milan. Poi ha dimostrato. Dietro queste squadre c’è una società importante, mi riferisco al percorso tecnico che per riuscire a farlo deve essere accompagnato dal supporto societario altrimenti non si riuscirebbe a fare niente”.

