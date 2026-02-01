Calciomercato Lazio | Marotta su Frattesi: "Non vogliamo trattenere..."
01.02.2026 17:35 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Cremonese - Inter facendo un punto sul mercato nerazzurro. Tra i vari nomi trattati c'è anche quello di Davide Frattesi, accostato nelle ultime ore a Nottingham Forrest, Lazio e non solo. Di seguito le parole del presidente:
"Non vogliamo trattenere giocatori che vogliono andare via. Frattesi non ha manifestato mai il desiderio di andare. Ovviamente c'è la voglia di avere più spazio ma lo avrà durante la stagione".
