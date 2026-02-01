Calciomercato Lazio | Frattesi, è dura: in lista restano Dzodic e Hjertø-Dahl
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La sessione invernale di calciomercato chiude domani, la Lazio ha bisogno ancora di un centrocampista. Taylor non basta, serve qualcuno in grado di sostituire Guendouzi.
Il sogno ha un nome e cognome: Davide Frattesi. Difficile però che si riesca a strappare all'Inter, soprattutto perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il Nottingham Forrest, che offre di più (circa 40 milioni di euro).
Proprio per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio si guarda intorno e può scegliere di virare su altri nomi. Restano in lista Jens Hjertø-Dahl, classe 2005 del Tromsø che ha il contratto in scadenza nel 2027 e un valore di circa 10 milioni.
Oltre al norvegese, la società apprezza molto anche il profilo di Stefan Dzodic dell’Almeria, mezzala serba di 20 anni per cui secondo fonti spagnole sarebbe persino stata rifiutata un'offerta di 14 milioni più bonus per lui.