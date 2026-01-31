Lazio, le condizioni di Zaccagni: il comunicato del club
31.01.2026 15:33 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
"Nella mattinata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Mattia Zaccagni, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell`addome. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni"