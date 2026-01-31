Lazio, ore decisive per il futuro di Romagnoli: addio a un passo
RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Alessio Romagnoli verrà delineato nelle prossime ore. Dopo il comunicato diramato dalla società, che di fatto lo aveva tolto dal mercato, il difensore è rimasto fermo sulla propria decisione di voler partire, non allenandosi più a Formello e non prendendo parte alla sfida contro il Genoa. La sua volontà di andare all'Al-Sadd è ormai chiara e il club ora potrebbe accontentarlo, ma ora il tempo stringe.
Come ricorda il Corriere dello Sport, per chiudere la cessione la Lazio avrà tempo fino alle ore 19:00 di oggi, sabato 31 gennaio, quando in Qatar si chiuderà il calciomercato. Raggiunta quella deadline, la squadra allenata da Mancini non potrà più fare acquisti e l'affare sfumerebbe.
Il club biancoceleste, nel frattempo, ha già trovato un sostituto: come vi abbiamo raccontato, è sempre più vicino l'arrivo di Diogo Leite, centrale portoghese dell'Union Berlino, per 2.5 milioni di euro.