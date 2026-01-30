Lazio, Basic a Dazn: "Festeggiare con i tifosi sarebbe stato bellissimo"
Una vittoria sofferta ma preziosissima quella conquistata dalla Lazio che si impone per 3-2 sul Genoa grazie ai due calci di rigore trasformati da Pedro e Cataldi e al gol di Taylor.
Al termine della gara ecco le parole di Toma Basic ai microfoni di Dazn: "Festeggiare il gol di Cataldi con i tifosi sarebbe stato bellissimo ma dall'esultanza si vede quanto siamo uniti. Noi dobbiamo sempre pensare al campo e questa sera abbiamo fatto un buon lavoro anche se non era facile.
"Dobbiamo pensare sempre a puntare in alto è importante ogni partita, la prossima è fondamentale, se facciamo punti contro la Juventus diventa tutto diverso anche per noi. Dobbiamo dare tutto per i tre punti non c’è altra soluzione".
