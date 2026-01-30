Lazio, Taylor a LSC: "Spero di segnare ancora. Sono felice e la squadra..."
30.01.2026 23:46 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Taylor si è reso protagonista nella vittoria della Lazio contro il Genoa, suo il gol del raddoppio biancoceleste. L'olandese, nel post gara, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per raccontare le sensazioni dopo la prima rete in questa nuova avventura: "Bella vittoria, fortunata nel finale ma meritata. La squadra non ha mollato e si è presa una bella vittoria. Primo gol? Spero si segnare ogni partita perché ho le caratteristiche per farlo e posso riuscirci. Roma non ha bisogno di presentazioni, sono felice di stare qui e nel club mi aiutano tutti”.
