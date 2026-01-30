Lazio, Sarri: "Ratkov e Maldini? Sono diversi, ecco cosa mi aspetto"

Torna a vincere la Lazio che all'Olimpico batte il Genoa in un pirotecnico 3-2 e, al termine del match, sono tanti i temi toccati da mister Sarri in conferenza stampa. Tra questi, il tecnico, ha detto la sua anche sui nuovi arrivi: Maldini e Ratkov.

"Per Maldini prima di pensare a qualcosa di diverso ho necessità di vederlo per quel ruolo da centravanti. Ha grandi qualità fisiche e buone qualità tecniche, ha anche grande fisicità. È molto bravo a giocare con la squadra, ma deve diventare più bravo a muovere la palla e ad attaccare l'area, adesso ancora si ferma. Se impara cose banali può fare anche il centravanti".

"Ratkov invece viene da un campionato diverso, parla un'altra lingua. È un altro tipo di attaccante, di profondità d'area. Bisogna aspettare la sua evoluzione, è un libro da scrivere. Come Taylor, che viene da un campionato in cui c'è la sosta invernale più corta di quella che c'è in Austria, sono due ragazzi che hanno passato un periodo di inattività. Hanno margini di crescita dal punto di vista della condizione fisica".

