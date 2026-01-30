Lazio - Genoa, Taylor firma il raddoppio: è il primo gol in biancoceleste
30.01.2026 22:10 di Christian Gugliotta
Kenneth Taylor trova la prima gioia con la maglia della Lazio. Al 62' della sfida contro il Genoa, Isaksen arriva sul fondo e serve a rimorchio il centrocampista olandese, che con il destro incrocia e trafigge Bijlow all'angolino. Gol del raddoppio e prima rete in biancoceleste per l'ex Ajax.
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.