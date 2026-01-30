Lazio - Genoa, 'silenzio assordante' all'Olimpico: il clima prima del match
30.01.2026 20:40 di Christian Gugliotta
Mancano pochi minuti all'inizio di Lazio - Genoa e all'Olimpico tutto tace. La squadra di Sarri è pronta a scendere in campo contro i rossoblù, ma ad accogliere i giocatori biancocelesti non ci sarà il consueto calore del popolo laziale, bensì un silenzio surreale. La partita, infatti, si svolgerà davanti a uno stadio semi-deserto, frutto della protesta nei confronti della società messa in atto dai tifosi, che hanno deciso in massa di disertare il match. Sono appena poche migliaia i supporters presenti sulle tribune, quasi nessuno in Curva Nord, e la sensazione è che un clima così all'Olimpico non si vivesse dai tempi del Covid.
